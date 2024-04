Torna a Terracina una maschera in terracotta di interesse archeologico

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Piccola, alta appena 9 centimetri e larga poco più di 6, ma con una storia millenaria. È lainche ieri mattina il personale del Comando Generale Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo di Roma, ha restituito anelle mani del Sindaco, Francesco Giannetti, e dell’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi. Un pezzo che acquista ancora più valore considerato il percorso che l’ha riportato a casa. È stato un cittadino tedesco residente in Baviera a contattare l’Ambasciata d’Italia a Berlino sostenendo di essere in possesso di questo piccolo gioiello da almeno 70 anni, quando sua moglie l’avrebbe ricevuta in dono da alcuni ragazzi di. Dopo tanti anni il desiderio di restituire alla Città la, che considerata la ...

