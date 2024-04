Torino | Juric | 'Facciamo l'ultima pazzia' E su Ricci

(Di venerdì 5 aprile 2024) Alla vigilia di Empoli-, il tecnico granata Ivanha presentato in conferenza stampa la partita. `Penso che la squadra sia solida...

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli - Torino , le dichiarazioni del tecnico granata verso il match di Serie A Alla vigilia di Empoli - Torino Ivan Juric è intervenuto in ... (calcionews24)

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli- Torino , le dichiarazioni del tecnico granata verso il match di Serie A Alla vigilia di Empoli- Torino Ivan Juric è intervenuto in ... (calcionews24)

Empoli-Torino, Juric e il capitolo infortuni: “Non ci sarà” - Tra le gare in programma in questo 31° turno di Serie A c'è quella tra Empoli e Torino. Un match molto importante soprattutto in ottica classifica e che vede ...footballnews24

LIVE Juric: "Siamo un po' pochi, i cambi sono decisivi - Il Torino ha rilanciato la sua candidatura alle coppe europee dopo le ultime due vittorie su Udinese e Monza che gli hanno permesso di raggiungere il 9° posto portandosi a un solo ...torinogranata

LIVE Juric: la conferenza stampa prima di Empoli-Torino - Alla vigilia di Empoli-Torino, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa ...toro