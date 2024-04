(Di venerdì 5 aprile 2024) Settimana numero 14 dele consueta Top of theFIMI/Gfk con gli album e i singoli più venduti nel nostro paese. La nuova classifica (dati dal 29 marzo al 4 aprile) conferma il podio di sette giorni fa guidato da ‘ICON’ di. Il disco del rapper precede ‘I nomi del dia’ di Kid Yugi e ‘Radio Sakura’ di Rose Villain, rispettivamente in seconda e terza posizione. La tripletta che segue i medagliati vede in corsa tre nuove entrate. Si tratta di ‘Popolari’ di(quarto posto) che precede ‘Ad Astra’ de Il(quinti) e ‘Cowboy Carter’ di Beyoncé (#6). A completare la Top Ten troviamo, quindi, ‘Nei letti degli altri’ di Mahmood (#7), ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (#8), ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa (#9). Chiude la rosa dei dieci dischi ...

- PETACH TIKVA, Israel, March 28, 2024 /PRNewswire/ -- Isotopia Molecular Imaging Ltd. is thrilled to announce that Isoprotrace® , our PSMA -11 kit, has received marketing authorization in the ... (liberoquotidiano)

Tredicesima settimana dell’anno e tredicesima Top of the Music FIMI/Gfk con gli album e i singoli più venduti nel nostro paese. Sono pochi i cambiamenti dell’ultima settimana (dal 22 al 28 marzo ... (funweek)

Sono davvero intriganti le immagini di questo film che, dopo il successo a numerosi festival, sta per debuttare in sala e online negli Stati Uniti. Ecco il trailer di The Last Stop in Yuma County . (comingsoon)

Top of the Music 14/2024: Tony Effe mantiene la vetta, Rhove e Il Volo new entry - Tony Effe si conferma alla guida della chart album che vede tre new entry: Rhove, Il Vole e Beyoncé. Le Top Ten della settimana. Settimana numero 14 del 2024 e consueta Top of the Music FIMI/Gfk con ...funweek

Top of the Music 12/2024: Tony Effe spicca il volo, Brondi ed AC/DC in Top Ten - Il nuovo album di Tony Effe vola subito alla guida della classifica album, nella quale spiccano anche Vasco Brondi e AC/DC. Le Top Ten della settimana.funweek