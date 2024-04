Tiro con l’arco Ungarelli infallibile Bene Franceschelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Modena ospita il nono trofeo Aquile e Colombe. E arrivano ottimi risultati perdelle Due Torri. Nell’olimpico senior vince Stefania(Castenaso Archery Team) davanti ad Angela Santi (Landa Team). Nell’olimpico allievi si impone Umberto(Castenaso). Nell’olimpico senior terza piazza per Daniele Fajner (Arcieri Felsinei), stesso piazzamento, nell’olimpico allieve per Nicole Passarella (bolognese che gareggia per gli Arcieri Sagittario del Veneto), Nel compound senior bronzo per Eleonora Sarti (Paralimpico Difesa-Castenaso) e analoga medaglia per Piero Brunetti (Castenaso) nelnudo master. Terza edizione 3D dell’Ortolano Fivizzano (Massa). Nel long bow over 20 successo per Graziano Torricelli (Hunter Archery Team) davanti a Umberto Cocchi (Arcieri dei Graffiti). A livello femminile ...