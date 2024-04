Ti ricordi… Wladylslaw Zmuda | che con la Polonia di Boniek faceva faville e a Verona durò appena 22 minuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dalle sue parti, Lublino, città assai mistica, un capo spirituale importante come Jacob Isaac sosteneva l’importanza dell’opulenza e della materialità per nutrire l’anima. Silenzioso e umile,non sembrava aver preso granché di quelle teorie, non quando quarant’anni fa i suoi campionati si fermavano puntualmente nel mese di marzo, senza poter più mettere piede in campo. E dire che era stato un acquisto principesco deldi Celestino Guidotti, neopromosso in Serie A con Osvaldo Bagnoli. Wladyslaw, polacco figlio di un artigiano e di una mamma che mandava avanti la fattoria a Lublino, era uno dei migliori difensori in circolazione, grazie a quanto mostrato fino ad allora, l’estate del 1982, sui campi di pallone. Gran fisico, ma anche veloce ed elegante,inizia a giocare nel Motor, la seconda ...