THE VOICE SENIOR | LA FINALE | CHI VINCE? I POOH OSPITI D’ONORE DI ANTONELLA CLERICI

(Di venerdì 5 aprile 2024) Theofarriva alle batture finali. L’ultimo appuntamento del talent show condotto da, che premia le più belle voci over ’60, venerdì 5 aprile alle 21.30 su Rai1, poterà all’elezione del vincitore della quarta stagione di Thee vedrà anche, la partecipazione deicome super. Ultima possibilità dunque, per 12 i concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma con una differenza: questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore, sarà il pubblico a casa attraverso il televoto. Al centro della sfida, anche i coach che, dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, ...

GialappaShow (Foto Tv8.it) PALINSESTI 7-13 APRILE 2024 Rai1 D: Makari R L: Il Clandestino new M: La Signora delle Rose 1°Tv M: Forte e Chiara (Francini) new G: Europa League: Milan-Roma V: The ... (bubinoblog)

Per la prima serata in tv, venerdì 5 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior ”, condotto da Antonella Clerici. In diretta dallo studio 2000 di Mecenate in Milano, la serata Finale ... (bergamonews)

Naufraghe famose sull'isola - Greta Zuccarello - Greta Zuccarello - Un amore, fin da piccola, per la danza, ha vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti inseguendo questa passione. Ha sfilato come modella per Victoria’ Secret. In televisione nel 202 ...gazzettadiparma

Antonella Clerici conduce l'ultimo appuntamento con il talent per concorrenti over 60 - Ultimo appuntamento per la quarta edizione di The VOICE Senior questa sera, venerdì 5 aprile, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La finale sarà in diretta e sarà quindi il pubblico da casa a votare ...gazzetta

Google denuncia due crypto scammer - Google ha denunciato due sviluppatori cinesi che hanno pubblicato sul Play Store 87 app fasulle usate per convincere gli utenti ad investire denaro.punto-informatico