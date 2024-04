The Rock | “Perchè avrei meritato di lottare per il titolo a WM 40? Sono il Final Boss”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 5 aprile 2024) WrestleMania 40 è ormai alle porte. Thee Roman Reigns faranno coppia contro Cody Rhodes e Seth Rollins in un tag team match che avrà ripercussioni sull’atto secondo della rivalità tra il Tribal Chief e Cody in programma per la Night 2. Theè apparso al WWE World godendosi il bagno di folla, seppur sia arrivato un ritardo di un paio d’ore generando qualche malumore tra i fan. “Faccio ciò che voglio quando voglio” In occasione della sua apparizione al WWE World in quel di Philadelphia, a poche ore da WM 40, Theha risposto ad alcune domande dei fan. Un piccolo fan gli ha posto una domanda un po’ “scomoda” chiedendogli cosa l’abbia fatto pensare di meritare una chance titolata allo Showcase Of Immortals. Il, dopo averci pensato qualche secondo, ha così risposto: ...