The Mandalorian & Grogu | ecco la Data di Uscita del nuovo film di Star Wars

(Di venerdì 5 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Disney ha finalmente svelato ladiufficiale per il tanto attesodi“The”, fissando la sua anteprima per il 22 maggio 2026. Questo annuncio ufficiale mette fine a mesi di speculazioni sul debutto del, segnando un ritorno epico della sagasul grande schermo dopo l’ultimo capitolo de “L’Ascesa di Skywalker” nel 2019. Disney Annunciadiper “The” – Ritorno Epico della SagaQuesta conferma è ...

La showrunner di The Acolyte : La Seguace Leslye Headland ha spiegato nel dettaglio come il suo show si collochi tra le altre serie di Star Wars. In particolare, ha spiegato che sarà “una via di ... (cinemaserietv)

Le riprese della nuova serie Star Wars si sono svolte in maniera molto diversa da quelle della serie con Pedro Pascal Nella giornata di ieri è stato svelato il trailer di The Acolyte - La seguace che ... (movieplayer)

Star Wars: Tales of the Empire, il trailer della serie animata in arrivo su Disney+ - Il seguito di Star Wars: Tales of the Jedi debutterà in streaming il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, con tutti e 6 gli episodi.comingsoon

Star Wars: Tales of the Empire, ecco chi sono tutti i personaggi comparsi nel trailer - A sorpresa Disney e Lucasfilm hanno lanciato il primo trailer di Star Wars: Tales of the Empire, serie animata antologica in sei episodi, il cui debutto è ...starwarsaddicted

The Bad Batch 3: tutti i riferimenti e gli easter egg dell’unidcesimo episodio! - Nell'articolo trovate i riferimenti e gli easter egg dell'undicesimo episodio di The Bad Batch 3, intitolato "Punto di non ritorno" ...insolenzadir2d2