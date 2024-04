TG1 | come vedere le repliche del telegiornale di Rai 1 in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per i telespettatori rappresenta un caposaldo dell’informazione televisiva. Il TG1 è il notiziario di Rai 1 trasmesso dal Centro di produzione Biagio Agnes di Saxa Rubra a Roma, sotto l’attuale direzione di Gian Marco Chiocci. Una prima forma più semplice vide la luce a partire dal 1952, trasformandosi poi in un vero e proprio breve programma di notizie della durata di un quarto d’ora alcuni anni dopo. Il primo TG1, strutturato con la forma dei molteplici appuntamenti durante la giornata, è andato in onda nel 1976. Nel corso dei decenni il notiziario di Rai 1 si è arricchito di approfondimenti più o meno lunghi,le versioni “flash” o quella “L.I.S.”, quella “Economia” o la notturna. Oltre alla visione in diretta attraverso il digitale terrestre, si presentano diverse opzioni per non perdere le fasce quotidiane del TG1. Quando va in onda il TG1 in tv Gli ...