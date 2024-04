Terza categoria Coppa | Castiglione ko Campionato | le gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) In notturna, mercoledì sera, al "Nardini" di Castelnuovo, si sono affrontate Atleticoe Dallas Romagnano per la finale interprovinciale didi. La formazione garfagnina ha perso 7 a 8 dopo i calci di rigore. Non è bastato il gol di Pucci nei minuti regolamentari che ha risposto a Posenato per l’1 a 1; la sfida si è decisa dal dischetto, con le reti segnate da Niggi, Andreucci, Tagliasacchi, Giannecchini, Dini e Pucci; fatale è stato l’errore di Giuntini. Intanto, dopo la sosta per le festività pasquali, riprende il, con la nona giornata. Nel girone "A" la capolista Atleticoandrà a far visita, domani, alle 14.30, alla Ligacutiglianese. Le altre, in programma sempre sabato, saranno: alle 14.45 Pieve San ...