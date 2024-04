Terrorismo a Como | espulso un nigeriano ritenuto vicino ai jihadisti | pochi giorni fa un caso analogo

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Un cittadino, sospettato di esserea movimenti, è statoe rimpatriato in Nigeria. Il provvedimento è arrivato a seguito delle indagini della Digos della Questura di, la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali. Il provvedimento fa seguito a un altroavvenuto il 18 marzo, a carico di un sirianoun integralista islamico pronto a combattere per liberare la Siria, che nel 2016 era già stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dall’Italia, all’esito delle indagini sui foreign fighter presenti sul territorio. La polizia aveva eseguito il provvedimento di allontanamento, rimandandolo in Norvegia, dove risultava residente.

