Terremoto oggi in Friuli | scossa di magnitudo a Tramonti di Sotto avvertita dalla popolazione

Carpi ( Modena ), 4 aprile 2024 - scossa di Terremoto all'ora di pranzo a Carpi . In particolare, avvisa l'Ingv, la scossa - di magnitudo 2.1 - si è verificata a 4 chilometri a Nord-est di ... (ilrestodelcarlino)

Scossa di Terremoto a Preone vicino Udine di magnitudo 3.4: avvertito in varie zone del Friuli-Venezia Giulia - Terremoto di magnitudo 3.4 a Preone, in provincia di Udine. La scossa è stata registrata alle 14:28 di venerdì 5 aprile, a una profondità di 12 chilometri. Il sisma sarebbe stato avvertito in varie ...notizie.virgilio

L’ordine dei geologi ricorda il sisma dell’Aquila - L’ordine dei geologi e il suo presidente Nicola Labbrozzi ci tengono a ricordare il sisma che colpì l’aquilano nella notte del 6 aprile 2009.laquilablog