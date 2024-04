Terremoto oggi a New York | scossa magnitudo 4 7

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il sisma ha colpito almeno 3 stati sulla costa orientale: New, Connecticut e New Jerseya New. Unadi4.7 è stata avvertita anche nella Grande Mela, come riferisce il NewPost citando informazioni diffuse dall'US Geological Survey. Il sisma ha colpito diversi stati sulla costa orientale: New

Un sisma di magnitudo 3.4 si è verificato alle 14 e 28 di oggi con a Tramonti di Sopra, in Friuli Venezia Giulia. Il Terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma non ha provocato danni.Continua ... (fanpage)

Un sisma di magnitudo 3.4 si è verificato alle 14 e 28 di oggi con a Tramonti di Sopra, in Friuli Venezia Giulia. Il Terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma non ha provocato danni.Continua ... (fanpage)

Prevenzione disastri, Alesse 'all'Aquila una nuova eccellenza' - "L'incontro di oggi - ha detto poi Ivana Veronese, segreteria nazionale Uil - dimostra come la solidarietà di lavoratori abbia permesso di realizzare un progetto concreto nella ricostruzione post ...ansa

Terremoto New York, la reazione dello streamer in diretta - Un Terremoto di magnitudo 4,8 è stato registrato a New York, questa la reazione dello streamer TheOceaneOpz in diretta sui social.la7

Terremoto a New York, scossa di magnitudo 4.8. Sospesi i lavori all'Onu - Un Terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto tremare i grattacieli e gli edifici di New York City, provocando paura nella Grande Mela e non solo, dato che le scosse sono state avvertite lungo tutta la costa ...ilgiornale