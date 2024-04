Terremoto oggi a New York | scossa magnitudo 4 7

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) –a New. Unadi4.7 è stata avvertita anche nella Grande Mela, come riferisce il NewPost citando informazioni diffuse dall'US Geological Survey. Il sisma ha colpito diversi stati sulla costa orientale: New, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Delaware. L'epicentro è stato localizzato nell'area di Lebanon, in

Un sisma di magnitudo 3.4 si è verificato alle 14 e 28 di oggi con a Tramonti di Sopra, in Friuli Venezia Giulia. Il Terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma non ha provocato danni.Continua ... (fanpage)

Il sisma ha colpito almeno 3 stati sulla costa orientale: New York , Connecticut e New Jersey Terremoto oggi a New York . Una scossa di magnitudo 4.7 è stata avvertita anche nella Grande Mela, come ... (sbircialanotizia)

Renato Vitaliani, l'ingegnere che ha salvato il grattacielo di Taiwan dal Terremoto: «Quella notte ero in ansia, così abbiamo evitato una strage» - Renato Vitaliani, ingegnere civile ed ex professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, è il ...ilmessaggero

Stati Uniti, scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 in New Jersey. Avvertito anche a New York - Questa mattina, il 5 aprile 2024, un Terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso la costa nord-orientale degli Stati Uniti. Secondo l’US Geological Survey, l’istituto geofisico americano, il Terremoto si è v ...tag24

Terremoto in New Jersey, scossa 4.8 avvertita anche a New York - Un Terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto tremare la costa orientale degli Stati Uniti. Secondo l'US Geological Survey l'epicentro è stato registrato vicino a ...lapresse