Terremoto nella regione di New York | scossa di magnitudo 4 | 8 Sospesi i voli aerei

Un terremoto di magnitudo 4,8 ha scosso New York e l'area circostante venerdì mattina. La scossa è stata centrata vicino a Lebanon, New Jersey , 40 miglia a ovest di New York . Al momento non sono ... (panorama)

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: la scossa è stata avvertita anche nell’area di New York , a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di persone (corriere)

Terremoto magnitudo 4.8, a New York trema la sala del Consiglio di Sicurezza Onu (mentre discute di Medio Oriente) - New York, 5 apr. (askanews) – Registrata una breve scossa di Terremoto nell’area di New York, intorno alle 11.26, ora locale. Anche la sala del Consiglio di sicurezza all’Onu ha tremato ed è stato reg ...askanews

New York, Terremoto di magnitudo 4.8: «Un boato, i grattacieli hanno iniziato a tremare» - Un Terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito la regione di New York City, scuotendo gli edifici nell'ampia area metropolitana.lettera43

New York trema, forte scossa di Terremoto magnitudo 4.7 in New Jersey: breve interruzione del Consiglio di Sicurezza Onu - Un Terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey secondo l’istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono ...ilriformista