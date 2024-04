Terremoto in Abruzzo, registrata una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro a Pizzoli vicino L'Aquila (notizie.virgilio)

AGI - Con l'ordinanza firmata dal primo cittadino del L'Aquila , Pierluigi Biondi, è stato proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata del 6 aprile 2023, che prevede l'esposizione a mezz'asta ... (agi)

Terremoto L’Aquila, la lettera di Giustino Parisse ai figli morti sotto le macerie. “Il senso di colpa mi insegue ovunque” - Modello L’Aquila, ricostruzione etica, rinascita sociale. Frasi e parole buone per i convegni. La realtà è ben diversa. La nostra (vostra) biblioteca-archivio – a Dio piacendo –tornerà in via Oppieti ...repubblica

“Quanto tempo senza senso”, Vid ricorda così le 309 vittime del sisma a L’Aquila - Il cantautore di Torrevecchia Teatina ha voluto dedicare il singolo a coloro che persero la vita tragicamente 15 anni fa a causa del sisma ...abruzzonews.eu

Terremoto L'Aquila. Labbrozzi, presidente Geologi: 'Il 100% dei comuni abruzzesi è a rischio sismico' - "Il 100% dei comuni dell'Abruzzo è a rischio sismico". L'allarme viene lanciato da Nicola Labbrozzi, presidente dell'Ordine regionale dei Geologi, alla vigilia del quindicesimo anniversario del ...abruzzolive.tv