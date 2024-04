Terremoto in New Jersey | scossa di magnitudo 4 7 Oscillano i grattacieli di New York

(Di venerdì 5 aprile 2024) New, 5 aprile 2024 – Non solo Taiwan e Giappone. La terra trema anche dall'altra sponda dell'Oceano. Undi4.7 della Scala Richter è stato registrato in New, fa sapere l'istituto geofisico americano, Usgs. Il sisma è stato avvertito anche nella città di New, dove ie i palazzi hanno oscillato per qualche secondo. Non ci dovrebbero essere danni, ma gli studenti di molte scuole sono stati fatti uscire dalle aule per motivi di sicurezza. Le scosse sarebbe state rilevate anche a Boston e Philadelphia.

