Terremoto in New Jersey | scossa di 4 8 | paura anche a New York

A New York la terra trema. Sisma di 4.8. nessun danno - Un Terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato oggi 5 aprile alle 11.25, ora locale, in New Jersey e ha tremato anche New York. A Manhattan la scossa è stata avvertita per più di 30 secondi. Nessun ...italiaoggi

La terra trema, la reazione di cani e gatti durante la scossa in New Jersey. Video - Le telecamere riprendono il comportamento dei pets nella case degli americani. Il cane sembra avvertire la scossa prima che arrivi Terremoto di magnitudo 4.8 oggi in New Jersey. Le scosse sono state ...rainews

Terremoto a New York: «Io, al 100esimo piano mentre il grattacielo ondeggiava. Suonava tutto» - Francesca Gamba, 34 anni, padovana, si trovava a New York sopra la piattaforma d’osservazione del The Edge quando è arrivato il Terremoto. Il direttore del dipartimento terremoti dell’INGV «Evento rar ...corriere