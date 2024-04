Terremoto di magnitudo 4 8 nel New Jersey | trema New York Interrotta la riunione Onu su Gaza video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi4,8 della scala Richter è stato registrato oggi nel New, con epicentro a Lebabon. Lo ha reso noto l’Us Geological Survey, secondo cui l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa sei chilometri da Whitehouse station, ad una profondità di cinque. Ilè stato avvertito nettamente anche a New, Philadelphia e Baltimora. La scossa si è verificata intorno alle 10.20 ora locale, le 16.20 ora italiana. A una prima ricognizione, secondo quanto riferisce la Cbs, non sono stati segnalati danni, ma della situazione è stato comunque informato il presidente Joe Biden, che – ha fatto sapere la Casa Bianca – “è in contatto con il suo team, che sta monitorando il potenziale impatto” e “con le autorità federali, statali e locali”. La governatrice dello Stato di New ...