Terremoto di magnitudo 4 8 in New Jersey | trema anche New York Breve stop anche ai lavori dell' Onu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi4.8 si è registrato in Newsecondo l’istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertitenella città di New. Durante la scossa diche ha fattore New, gli effetti si sono sentitial Palazzo di Vetro, sede’Onu, a midtown di Manhattan. Idel Consiglio di sicurezza, riunito per affrontare la situazione...

