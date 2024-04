Terremoto a Taiwan | continuano i soccorsi | estratte 9 persone da una grotta | palazzi inclinati per 45 gradi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ale operazioni di soccorso dopo ilregistrato il 3 aprile scorso. La scossa di magnitudo 7.4 ha causato il crollo, parziale o totale, di diversene. Le vittime salgono a 12 mentre i soccorritori hanno estratto 9dal a Tunnel of Nine Turns nel parco nazionale di Taroko.

I soccorritori hanno liberato venerdì Nove persone intrappolate in un tunnel a Taiwan e sono ancora alla ricerca di una decina di dispersi, dopo il peggior terremoto della storia. Leggi (internazionale)

Terremoto a Taiwan, Tsmc rallenta la produzione dei microprocessori - Poi i rapporti con Tawan. Dopo il rallentamento della produzione a causa della pandemia da Covid inoltre è il forte Terremoto a Taiwan a ricordare alla tecnologia quanto è diventata instabile ...conquistedellavoro

Terremoto a Taiwan, sale a 12 il numero delle vittime - I soccorritori stanno cercano ancora una famiglia di cinque persone che sarebbe rimasta intrappolata sotto le macerie a causa di una frana provocata dal sisma : Taiwan – Terremoto di… Leggi ...informazione

Taiwan: la preghiera di Francesco per vittime e sopravvissuti del sisma - Taipei (AsiaNews) - Vicinanza, solidarietà e cordoglio per quanti sono stati colpiti dal Terremoto del 3 aprile scorso a Taiwan. Sono i sentimenti espressi da papa Francesco, in un telegramma a firma ...asianews