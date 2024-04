Terremoto a New York | una scossa di magnitudo 4 7 fa tremare Manhattan

(Di venerdì 5 aprile 2024) Intorno alle 10.20 di venerdì 5 aprile, quando in Italia erano le 16.20, unadi4.7 con epicentro a Lebanon, in New Jersey, è stata avvertita anche nella città di Newe negli stati limitrofi, dal Connecticut alla Pennsylvania, dal Maryland fino al Massachusetts. Per precauzione le autorità hanno chiuso gli aeroporti, il John Fitzgerald Kennedy di Newe il Newark in New Jersey, e sono in corso le valutazioni dei possibili danni. Ilè stato avvertito ae a New, afferma la governatrice dello stato di New, Kathy Hochul, «stiamo valutando l’impatto e i possibili danni che potrebbe aver causato». Laha anche interrotto per qualche secondo la riunione del Consiglio di sicurezza ...

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: la scossa è stata avvertita anche nell’area di New York , a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di ... (corriere)

Un Terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey dall'istituto geofisico americano Usgs. La scossa è stata avvertia anche a New York , dove... (ilmessaggero)

Terremoto a New York, forte scossa di magnitudo 4.8: trema la Grande Mela. L'epicentro nel New Jersey - Un Terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York e nei sobborghi circostanti. «Il ...leggo

Terremoto a New York, la reazione al consiglio di sicurezza Onu - Milano, 5 apr. (askanews) - La telecamera che riprende il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti a Gaza inizia a tremare mentre una forte scossa di Terremoto colpisce New York e le are ...libero

Terremoto New York, la reazione in diretta del sindaco del New Jersey - Il sindaco del New Jersey Albert Licata stava trasmettendo in diretta streaming il momento in cui il Terremoto ha colpito il suo stato ...la7