Terremoto a New York | scossa di magnitudo 4 8 nel New Jersey | oscillano i grattacieli di Manhattan - VIDEO

(Di venerdì 5 aprile 2024)a New. La Grande Mela ha avvertito unadi4.8 che ha fatto persino fatto oscillare idi, creando lo spavento tra la gente. L'epicentro delè stato registrato nel New, ma come detto, lasi è fatta sentire anche a New

Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York .Continua a leggere (fanpage)

New York , 5 aprile 2024 – Non solo Taiwan e Giappone. La terra trema anche dall'altra sponda dell'Oceano. Un Terremoto di magnitudo 4.7 della Scala Richter è stato registrato in New Jersey , fa ... (quotidiano)

Terremoto oggi a New York, scossa magnitudo 4.7 - (Adnkronos) - Terremoto oggi a New York. Una scossa di magnitudo 4.7 è stata avvertita anche nella Grande Mela, come riferisce il New York Post citando informazioni diffuse dall'US Geological Survey.reggiotv

Terremoto a New York, scossa 4.7 nel New Jersey fra tremare la Grande Mela e Filadelfia - Un Terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche a New York, dove ...corriereadriatico

Scossa di Terremoto a New York, oscillano i grattacieli di Manhattan - Una scossa di Terremoto ha fatto vibrare grattacieli e palazzi a New York per alcuni secondi. La scossa, di 4,8 gradi della Scala Richter, è stata registrata anche a Filadelfia e Boston. Non ci ...repubblica