Terremoto a New York | scossa di magnitudo 4 8 nel New Jersey | interrotta la riunione dell' Onu - VIDEO

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: la scossa è stata avvertita anche nell’area di New York , a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di ... (corriere)

scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 negli Stati Uniti, in New Jersey, a circa 20 miglia da New York , alle 10.23 ora locale. Il sisma è stato percepito anche nella Grande Mela. Anche la sala del ... (iltempo)

Terremoto a New York, la reazione al consiglio di sicurezza Onu - Milano, 5 apr. (askanews) - La telecamera che riprende il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti a Gaza inizia a tremare mentre una forte scossa di Terremoto colpisce New York e le are ...libero

Sisma di magnitudo 4.7 in New Jersey, trema anche New York - Un Terremoto di magnitudo 4.8, secondo la prima indicazione, si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.ansa

Terremoto a New York, scossa di magnitudo 4.7 con epicentro nel New Jersey: bloccati gli aeroporti - Tremano i grattacieli di New York. Nella costa orientale degli Stati Uniti è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7, con epicentro nel New Jersey. Il sisma è stato avvertito chiaram ...ilfattoquotidiano