Terremoto a New York | scossa di magnitudo 4 7 con epicentro nel New Jersey | bloccati gli aeroporti

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tremano i grattacieli di New. Nella costa orientale degli Stati Uniti è stata registrata unadidi4.7, connel New. Il sisma è stato avvertito chiaramente nella Grande Mela. Secondo le prime indicazioni non ci sono stati danni, ma “stiamo valutando l’impatto”, ha spiegato il portavoce del sindaco di New, Eric Adams. Le autorità dell’aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gliJohn Fitzgerald Kennedy di Newe Newark in Newper verificare se ilha causato dei danni. Secondo l’US Geological Survey, l’istituto geofisico americano, l’è stato registrato vicino alla stazione di ...

