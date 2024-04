Terremoto a New York | scossa di grado 4 | 8 | «Un boato | poi i grattacieli hanno oscillato» Voli sospesi all’aeroporto di JFK

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: laè stata avvertita anche nell’area di New, a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di persone.a terra a J.F. Kennedy e al Newark

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: la scossa è stata avvertita anche nell’area di New York , a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di ... (corriere)

«Un Terremoto è stato avvertito a Manhattan e New York . Stiamo valutando l’impatto e i possibili danni che potrebbe avere causato», ha affermato la governatrice dello stato di New York , Kathy ... (iodonna)

Terremoto a New York, la reazione al consiglio di sicurezza Onu - Milano, 5 apr. (askanews) - La telecamera che riprende il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti a Gaza inizia a tremare mentre una forte scossa di Terremoto colpisce New York e le are ...libero

Terremoto New York, la reazione in diretta del sindaco del New Jersey - Il sindaco del New Jersey Albert Licata stava trasmettendo in diretta streaming il momento in cui il Terremoto ha colpito il suo stato ...la7

Sisma di magnitudo 4.7 in New Jersey, trema anche New York - Un Terremoto di magnitudo 4.8, secondo la prima indicazione, si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.ansa