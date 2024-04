Terremoto a New York | il momento della scossa all' Onu | Stai facendo tremare la terra

(Di venerdì 5 aprile 2024)didi magnitudo 4.7 negli Stati Uniti, in New Jersey, a circa 20 miglia da New, alle 10.23 ora locale. Il sisma è stato percepito anche nella Grande Mela. Anche la sala del Consiglio di sicurezza all'Onu ha tremato, e per circa due minuti l'attività si è fermata ed è poi ripresa regolarmente. La telecamera che riprende il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti a Gaza inizia amentre sta parlando Janti Soeripto, presidenteong Save the Children. "È un?", si chiede rivolgendosi ai membri del Consiglio. Qualcuno le risponde ironicamente: "la". Poi i cellulari dei diplomatici presenti al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sono risuonati a ...

