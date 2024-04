Terremoto a New York | forte scossa di magnitudo 4 8 | l' epicentro nel New Jersey Stop a terra agli aeroporti

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: la scossa è stata avvertita anche nell’area di New York , a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di ... (corriere)

