Terremoto 4 8 fa tremare New York

(Di venerdì 5 aprile 2024) 17.13 Una scossa didi 4.8 gradi della scala Richter ha fattoi grattacieli e i palazzi di New. Il sisma, il cui epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Lebanon in New Jersey, è stato avvertito anche a Philadelphia e Boston. Per ora non si hanno notizie di danni. Ilha provocato una breve interruzione di lavori del Consiglio di Sicurezza in cui era in corso una riunione per discutere della situazione in Medio Oriente.

PORDENONE - La paura del terremoto è tornata prepotente ieri sera, alle 22.19, in tutto il Friuli Venezia Giulia che ha tremato per alcuni secondi con una magnitudo assolutamente inconsueta:... (ilgazzettino)

Terremoto a New York, scossa 4.7 nel New Jersey fra tremare la Grande Mela e Filadelfia - Un Terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche a New York, dove ...corriereadriatico

Scossa di Terremoto a New York, oscillano i grattacieli di Manhattan - Anche diverse persone a Baltimora, Filadelfia, Connecticut e in altre aree della costa orientale non abituate ai terremoti hanno riferito di aver sentito il terreno tremare. La governatrice di New ...repubblica

Terremoto in New Jersey, scossa di magnitudo 4.7. Oscillano i grattacieli di New York - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn