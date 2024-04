Terranuova | Installati nuovi giochi inclusivi nei parchi pubblici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile 2024 – L’amministrazione prosegue il suo impegno nell’ambito delle politiche di inclusione sociale con l’installazione diper disabili, in particolare per bambini con difficoltà motorie, in tredel capoluogo. “Grazie ad un finanziamento regionale di circa 13 mila euro – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – abbiamo installato nuove attrezzature ludiche all’interno del parco pubblico attrezzato, al parco Louis Braille, adiacente il nido Pinocchio e al parco di via Zamboni. L’obiettivo è quello di creare spazi gioco accessibili a tutti i bambini e le bambine della nostra comunità, indipendentemente dalle loro abilità”. Isono sei e si diversificano tra pannello attività, pannello da disegno ...