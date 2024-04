Teotino | «Thuram? Confermata un’intuizione ‘vecchia’ dell’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024)non segna dal 16 febbraio, ma la sua prima stagione all’Inter risulta lo stesso molto positiva. Il giornalista, intervenuto a Sky Sport 24, trova una caratteristica positiva della scelta di puntare su di lui. Che era già datata. IL NUOVO CHE AVANZA – Per Marcussono dodici i gol in trentanove presenze, di cui dieci in Serie A. Gianfrancoparla di lui con buone prospettive: «È una delle sorprese più grandi. Ma è anche la conferma diche i dirigentihanno avuto: quella di utilizzarlo come punta centrale. Questa ce l’avevano anche da prima dell’incidente, che ha frenatoper una stagione intera». LO STOP – L’incidente di cui parlaè l’infortunio di ...