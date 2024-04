Tentata estorsione aggravata | Tre arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato 3 cittadini cinesi, di 40, 41 e 45 anni gravemente indiziati di. Lunedì primo aprile, una donna cinese proprietaria di un locale su via Tuscolana ha denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Cinecittà di essere vittima di un tentativo di, da parte di connazionali cinesi. In particolare, la donna ha dichiarato che nella giornata di domenica un connazionale, dopo alcuni convenevoli le aveva fatto intendere che pretendeva dei soldi, aggiungendo che sarebbe passato il giorno seguente a ritirarli. In tre, tutti cittadini cinesi, si erano poi presentati nella mattina di lunedì chiedendo 9.000 euro con esplicite minacce se non avesse ottemperato. Al suo diniego, i tre si sono poi allontanati ...