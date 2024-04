Tennistavolo Stagione da incorniciare per l’Apuania Bellotti entusiasta per il risultati sportivi e organizzativi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Campionato e Coppa Italia,ma anche. "Sono contento delle due vittorie e di come la nostra squadra ha affrontato i due impegni – dice il presidente Guglielmo(nella foto) dopo le due vittorie in campionato arrivate nel giro di due giorni – disputare due incontri in tempi ravvicinati costituisce un problema non facile da superare e sono orgoglioso di come la nostra squadra sia riuscita a passare indenne questo tour de force, mostrando concentrazione, determinazione e spirito di squadra". Per la prima volta nella sua storia,ha organizzato la fase finale di Coppa Italia, manifestazione che per importanza è seconda in Italia: "Dal lato sportivo abbiamo cercato di onorare al meglio la manifestazione. Ospitarla ci ha riempito di orgoglio e di ...