(Di venerdì 5 aprile 2024) Avanti anche Osorio e Siegemund BOGOTA' (COLOMBIA) - Mariee Tatjanasi qualificano per idella "Copa Colsanitas Zurich", Wta 250 da 267.082 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Colombia. La ceca, testa di serie numero 1, si impone per 6-3 6-4 su

Ai quarti anche Sakkari e Kasatkina CHARLESTON (USA) - Jessica Pegula stacca il biglietto per i quarti di finale del "Credit One Charleston Open", Wta 500 da 922.573 dollari in corso sulla terra ... (ilgiornaleditalia)

Il campione in carica elimina in tre set Duckworth HOUSTON (STATI UNITI) - Frances Tiafoe e Tomas Martin Etcheverry approdano ai quarti di finale dello "U.S. Men's Clay Court Championship", Atp 250 ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Houston. Tiafoe ed Etcheverry ai quarti - Il campione in carica elimina in tre set Duckworth HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Frances Tiafoe e Tomas Martin Etcheverry approdano ai quarti di finale dello "U.S. Men's Clay Court Championship" ...sport.tiscali

Tennis: Torneo Bogotà. Bouzkova e Maria ai quarti - Avanti anche Osorio e Siegemund BOGOTA' (COLOMBIA) (ITALPRESS) - Marie Bouzkova e Tatjana Maria si qualificano per i quarti della 'Copa ...sport.tiscali

"Sinner mania": 600 tifosi in fila per vedere la Coppa Davis - quale circolo che ha organizzato più tornei Tpra, durante il Gala del Tennis veneto tenutosi mercoledì a Vicenza - commenta Camarin – Per il movimento Tennistico trevigiano è un momento storico, una ...ilgazzettino