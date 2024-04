Tennis | Atp Kyrgios Ritornerò in campo la settimana prossima

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'australiano è assente per infortunio da quasi tutta la passata stagione ROMA - Nicksembra vedere la fine del tunnel. L'australiano, assente dai campi per quasi tutto il 2023, dovrebbe essere pronto al rientro in, così come ha dichiarato nel podcast dell'Australian Open Show. "La pro