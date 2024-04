Ten Hag non regge più la pressione allo United | risposta mortificante alla giornalista | “È ridicolo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Erik ten Hag risponde male in diretta ad unache gli ha fatto una domanda più che legittima, datimano: il tecnico del Manchesterè sempre più sottodopo la sconfitta col Chelsea.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Manchester United Erik ten Hag continua ad affrontare domande sul suo futuro. L’olandese è entrato a far parte del club nell’aprile 2022 e ... (justcalcio)

“Gli infortuni ? Non puoi impedirli e vedete anche che non siamo solo noi. Gli standard della Premier League, in termini di intensità, sono così alti e il sovraccarico nel programma di lavoro, anche ... (sportface)

“Ultimamente la sua forma sta migliorando ”. Lo ha detto il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag riferendosi alla condizione di Marcus Rashford , a due giorni dal match contro il Liverpool, in ... (sportface)

Man Utd-Liverpool: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni, pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Manchester United-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp cerca punti per il titolo - Il Liverpool dopo diversi anni non partecipa alla Champions League. I Reds, dunque, vogliono tornare al vertice della Premier League. La squadra di Jurgen Klopp è prima in classifica con 70 punti, a ...sportnotizie24

Man United, Ten Hag dopo il ko con il Chelsea: "Meritavamo di vincere. Rigori Discutibili" - Man United, Ten Hag dopo il ko con il Chelsea: "Meritavamo di vincere. Rigori Discutibili" Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di BT Sport dopo la clamorosa ...informazione