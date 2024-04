Un ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island ha condiviso sui social i propri pensieri riguardo al periodo negativo che sta vivendo. Si tratta di Daniele De Bosis, ex partecipante ... (isaechia)

Temptation Island, Daniele De Bosis: "Periodo di merd* l'ansia mi sovrasta dalla mattina alla sera" - Daniele De Bosis, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Tempation Island in coppia con l'ex fidanzata Vittoria Egidi, ha condiviso un amaro sfogo sui social condividendo il brutto momento che sta ...comingsoon

Daniele De Bosis di Temptation Island: “L’ansia mi sovrasta tutto il giorno, non so come gestirla” - Con una storia pubblicata su Instagrma,l'ex protagonista di Temptation Island Daniele De Bosis, ha fatto sapere di star attraversando un periodo complicato ...fanpage

Protagonista di Temptation Island colpito dalla malattia del secolo - Protagonista di Temptation Island colpito dalla malattia del secolo. Purtroppo in questa era non viene risparmiato nessuno ...ilvicolodellenews