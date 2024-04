Tempo sereno e temperature in aumento per tutto il weekend

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 aprile 2024) AGI - Prosegue la parentesi stabile in Italia e lo farà almeno fino al: la giornata odierna sarà caratterizzata dal transito di nuvolosità medio-alta sulle regioni del centro-nord dettata dall'avvezione di aria calda. Lesono previste inoggi con valori fino a 21-23 C sui settori pianeggianti del centro-sud. Fine settimana ancora mite e soleggiato con picco di caldo previsto tra domenica e lunedì: in questo frangente non sono da escludersi punte dimassime di 25/27 C sulla Pianura Padana e fino a 30 C all'estremo sud, tra Sardegna e Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano evidenziano il transito di una rapida perturbazione di matrice atlantica a partire dalla giornata di martedì, che interesserà buona parte del settentrione italiano e parte del centro. ...