Tekken 8 lancia un nuovo combattente | il ritorno di Eddy Gordo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Bandai Namco ha annunciato l'aggiunta di unpersonaggio via DLC per8:. Questo famoso, che ha fatto il suo debutto nella serie con3, si unisce al roster il 5 aprile. Per i fan di lunga data dirappresenta non solo un personaggio affascinante