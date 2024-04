Tavares sta smantellando Mirafiori

Il dirigente rassicura : c’è un futuro per Pomigliano e Mirafiori. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della Pandina. Ringraziamento al governo per gli incentivi ... (dmove)

Martedì 26 marzo. Stellantis firma un accordo con alcune sigle sindacali dei metalmeccanici per l’uscita volontaria incentivata (oltre 100mila euro) di 1.560 dipendenti da Mirafiori, oltre il 10% ... (ilfattoquotidiano)

Sono iniziati oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy di Adolfo Urso, i tavoli sugli stabilimenti Stellantis . Non c’è il numero uno del gruppo Carlos Tavares che è invece solito ... (ilfattoquotidiano)

Tavares, la ricetta per vendere elettriche sta nel peso delle batterie - Ridurre il peso delle batterie nel corso dei prossimi dieci anni per vendere più auto elettriche. È questa la ricetta di Tavares, numero uno di Stellantis, per incentivare la transizione elettrica.autoappassionati

Tavares: "Necessario dimezzare il peso della batteria dei veicoli elettrici, così non sono sostenibili" - L’amministratore delegato di Stellantis ritiene necessario diminuire peso e utilizzo di materie prime per le batterie. "Utilizziamo 500 kg in più di materiale rispetto a un’auto a combustione interna" ...dmove

Stellantis in Flessione: Calano le Immatricolazioni a Marzo in Italia, Cosa Sta Succedendo - Stellantis ha registrato un calo delle immatricolazioni in Italia nel mese di marzo appena concluso. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha visto calare le sue vendite dell’11,6 ...clubalfa