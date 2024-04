Tanti ’Sentieri comuni’ sulle sponde del Secchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Seconda edizione e numeri in crescita per “Sentieri comuni”, la bella iniziativa incentrata su salutari camminate alla scoperta delle bellezze naturalistiche (e anche della cucina) del territorio reggiano e modenese promossa dalle due Province e dai Comuni al di qua e al di là del, con il fondamentale contributo delle Pro Loco e delle associazioni. Da 10 Comuni della passata edizione, quella del 2024 ne conterà infatti ben 12 (Casalgrande, Castellarano, Baiso, Toano, Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro, Sestola, Palagano, Polinago, Prignano e Fiorano Modenese) mentre 13 saranno le camminate non competitive (una coinvolgerà infatti anche Monchio. frazione di Palagano) che si snoderanno da domenica 21 aprile (Sassuolo) a sabato 14 settembre a Castellarano. Ieri mattina, nella sala del Consiglio provinciale, la presentazione alla presenza dei presidenti della ...