Tabellone Wta 250 Bogotà 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildel Wta 250 di. Il tennis femminile si sposta sulla terra rossa colombiana. Sono stati sorteggiati glidel main draw con due italiane presenti, Sara Errani e Lucrezia Stefanini. La favorita del torneo dovrebbe essere Bouzkova, testa di serie numero 1, ma occhio alle tedesche Siegemund (7) e Maria (2) e alle spagnole Sorribes Tormo (3) e Bucsa (4), che su terra possono dare filo da torcere alla ceca numero 1 del seeding. Ecco ilcompleto conaggiornati in tempo reale. MONTEPREMI COPERTURA TVWTA 250 BOGOTAQUARTI DI FINALE (1) Bouzkova vs (7) Siegemund (4) Bucsa vs (8) RakhimovaErrani b. Bara 4-6 6-2 6-3 (6) Osorio vs (2) Maria SECONDO TURNO (1) Bouzkova b. Baptiste 6-3 6-4 (7) ...

Il Tabellone principale del WTA 500 di Charleston , in programma dal 1 al 7 aprile negli Stati Uniti. Jessica Pegula è la prima testa di serie del torneo nordamericano, seguita da Ons Jabeur. Per la ... (sportface)

Il Tabellone principale del WTA 500 di Charleston , in programma dal 1 al 7 aprile negli Stati Uniti. Jessica Pegula è la prima testa di serie del torneo nordamericano, seguita da Ons Jabeur. Per la ... (sportface)

ATP Marrakech, Fognini ko nei quarti: vince Kotov in due set - Entrato in Tabellone dalle qualificazioni, Fognini si ferma nei quarti a Marrakech, battuto in due set dal russo Kotov che in semifinale giocherà contro lo spagnolo Carballes Baena. Il torneo è in ...sport.sky

Wta Charleston - Avanza Pegula. A Bogotà Sara Errani va a caccia della semifinale - C'è un giocatore italiano che cerca l'accesso alla semifinale anche al torneo su terra battuta di Houston negli Stati Uniti. Dopo il successo sulla testa di serie numero 2 Francisco Cerundolo, Luciano ...tennisworlditalia

Darderi, impresa agli ATP di Houston: battuto Cerundolo 6-4, 2-6, 7-6. L'italiano vola ai quarti di finale - Luciano Darderi si qualifica ai quarti di finale del torneo ATP di Houston. L'azzurro, unico italiano in Tabellone, ha superato dopo due ore e mezza di gioco l'argentino ...ilmessaggero