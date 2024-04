Supplenze | scuole alla ricerca di docenti A027 | A041 | A042 e A043 Interpelli

Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che stabilirà l'apertura della finestra per presentare le domande. L'articolo Domanda GPS ... (orizzontescuola)

GPS docenti 2024/2026: si inseriscono titoli, servizio e si scelgono le scuole per le graduatorie di istituto [VIDEO] - Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024/26: l'ordinanza ministeriale dovrà passare dal CSPI e poi potrà vedere la luce, con l'indicazione anche della finestra temporale.orizzontescuola

GPS graduatorie docenti 2024, scompare la classica MAD. Come funziona l’INTERPELLO - Giorni decisivi per l'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026: nei prossimi giorni, dopo il nuovo parere del CSPI il Ministero ...orizzontescuola

Come cambiano le graduatorie GPS 2024: addio alla MAD, ora c’è l’interpello - Giorni decisivi dunque per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS) degli insegnanti per il ... Addio alla classica “Messa a Disposizione” (MAD): le scuole non riceveranno ...informazionescuola