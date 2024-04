Supermercati | crescono i ricavi | ma è tutta inflazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 3 Aprile 2024 – La fotografia scattata dall’Area Studi Mediobanca che ha realizzato la nuova edizione dell’Osservatorio sulla Gdo italiana e internazionale a prevalenza alimentare fa emergere i contorni di un settore che ha affrontato un 2023 caratterizzato da una situazione congiunturale caratterizzata dall’e dalla riorganizzazione delle aziende impegnata in un mercato sempre più concorrenziale. La ricerca aggrega i dati economico-patrimoniali di 129 aziende nazionali e 32 maggiori player internazionali per il periodo 2019-2022. Lo studio comprende approfondimenti sui singoli segmenti, un focus sui discount, sui prodotti a marchio del distributore (Mdd) e sulle relazioni tra retailer e industria. Si impenna dell’11% persino il cartellino delle uova fresche: una confezione da sei raggiunge i 3 euro. Per riempire il carrello del supermercato per ...