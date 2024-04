SuperEnalotto | Lotto e 10eLotto | l’estrazione di oggi venerdì 5 aprile 2024

(Di venerdì 5 aprile 2024) Anche questotorna l’appuntamento che fa sognare migliaia di italiani:die 10e. Quello di stasera è il concorso delnumero 55. Il jackpot per il "6" ammonta a 85.300.000 euro. L’ultimo “6” è stato realizzato lo scorso novembre 2023 a Rovigo e il fortunato vincitore in quella occasione si portò a casa un montepremi da 85 milioni grazie a una schedina da tre euro. Notizia in aggiornamentoROMA NAPOLI MILANO BARI CAGLIARI GENOVA TORINO FIRENZE PALERMO VENEZIA NAZIONALELa combinazione vincente: 8 33 36 41 51 68 Numero Jolly: 71 Numero Superstar: 8 10eNumero Oro: Doppio Oro: ...

