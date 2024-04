SUM08 – Intervista a Stefano Moretto | la promozione della natura

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di venerdì 5 aprile 2024) In vista del prossimo SUM dedicato all’importanzatutela dei nostri fiumi, che si terrà il prossimo 13 aprile ad Ivrea, abbiamo avuto il piacere dire, Vice Presidente dell’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro – Weec network e Responsabile Area Acqua: Educazione – Ambiente – Acqua: Progetto “il Pianeta Azzurro”, un’organizzazione impegnata nella difesa e nella valorizzazione dei corsi d’acqua italiani. Durante l’, abbiamo discusso del lavoro svolto da Pianeta Azzurro e delle sfide affrontate nella salvaguardia dei nostri fiumi per le generazioni future. Nel video qui sotto trovate l’completa. Durante la conversazione, abbiamo esplorato le diverse iniziative promosse da Pianeta Azzurro per sensibilizzare l’opinione ...