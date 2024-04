Sulla Sanità la sinistra grida ai tagli | ma è smentita dai numeri | dal governo Meloni più risorse

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ialla? Le solite fake news dellae dei suoi trombettieri. “A chi non riconosce il merito deldi mettere al centro la salute degli italiani, consigliamo di guardare alle leggi di bilancio dei precedenti anni, in cui non erano certamente previsti investimenti” della portata di questo. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. Foti: “Quella deiallaè una campagna falsa” “Quella dellaper censo è una campagna pubblicitaria dellaben orchestrata, ma falsa. La realtà è che tutti gli italiani hanno la possibilità di accedere al Servizio sanitario nazionale gratuitamente. Il...