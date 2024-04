Sul Solano è il momento delle gare casentino “mondiale”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile 2024 – Hanno preso il via ieri i mondiali di pesca sportiva alla trota con esche naturali in: tutta la vallata si è mobilitata per accogliere sportivi, appassionati e turisti. La partecipata cerimonia di inaugurazione ha richiamato centinaia di presenze, accendendo i riflettori sul fiume, come elemento di aggregazione ma anche di richiamo turistico. Tante le voci che sono intervenute sottolineando le capacità organizzative dei Pescatori Casentinesi e della sezione aretina di Fipsas, ma anche la qualità della manutenzione ordinaria a cui viene sottoposto il, il corso d’acqua che ospiterà le. Tra le tante voci quella della Presidente del Consorzio di Bonifica Serena Stefani. "Sono orgogliosa di questo evento. Lo sono come cittadina casentinese e come Presidente del Consorzio di Bonifica che si ...