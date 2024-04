Sud Pontino Operazione “Touch & Go” | rinviata la sentenza del processo d’Appello

(Di venerdì 5 aprile 2024) SUD– Quando era tutto pronto ha subito un rinvio al prossimo 30 maggio ladeldi secondo grado in corso in corso di svolgimento davanti la prima sezione penale della Cortedi Roma nell’ambito dell’anti droga “; Go”. Uno degli imputati Giancarlo Di Meo, attraverso il suo legale L'articolo Temporeale Quotidiano.

Inaugura oggi la mostra diffusa “Livia e le altre raccontano” - “Livia e le altre raccontano - storie di donne, tra miti e leggende, alla scoperta del sud Pontino” è la mostra che inaugura oggi in cinque Musei Archeologici.corrierenazionale

Violenza domestica: decreto di allontanamento da casa per un 47enne residente nel sud Pontino - Una storia di violenza che va avanti da quando i due, che abitano a San Felice, risiedevano in India, come da denuncia presentata alle autorità indiane dalla donna.latinaquotidiano

‘Livia e le altre raccontano’, mostra diffusa nei musei del sud Pontino - Per la prima volta si è voluta realizzare, nel territorio del sud Pontino, una mostra diffusa, allestita contemporaneamente in cinque Musei Archeologici, ispirata e dedicata a figure femminili, ...expartibus