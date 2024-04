Il Disturbo Bipolare è una patologia che riguarda almeno 120mila italiani. Difficile da diagnosticare, spesso confuso con la depressione o con altri disturbi Psichiatri ci, se non individuato ... (iodonna)

Israele annuncia la riapertura del valico di Erez - L'apparente mossa di aprire Erez arriva dopo una significativa pressione su Israele da parte degli Stati Uniti e della comunità internazionale affinchè fornisca maggiori aiuti umanitari nella Striscia ...huffingtonpost

Su pressione degli Stati Uniti, Israele promette di aumentare gli aiuti umanitari a Gaza - L’annuncio arriva in un momento in cui la pressione internazionale sta aumentando sul governo israeliano, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha ventilato per la prima volta la ...internazionale

È un fattore di rischio che espone a gravi malattie cardiovascolari, vediamo come lo si può individuare - Quali sono i valori ottimali della pressione arteriosa minima e massima e quali sono i sintomi della pressione alta: ecco come ci si accorge dell'ipertensione.gazzetta